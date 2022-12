100 nägu ⟩ Kaia Kanepi: maailma parim 37-aastane

Juunis 37-aastaseks saanud Haapsalust pärit reketitaltsutaja on aastaid olnud suure slämmi turniiridel kõrge asetusega mängijate hirm. Tänavu säras Kanepi Austraalias, kus jõudis kaheksa parema hulka ning oli lähedal pääsule poolfinaali.

WTA edetabelis on Kanepi nende ridade trükkimise ajal 30. Temast eespool on kõrgeima eaga 33-aastane Shuai Zheng (WTA 24.), esisajas pole aga keegi eestlannast varem sündinud. Talle järgnev 37-aastane või vanem tennisist on 38-aastane Vera Zvonarjova (WTA 276.).