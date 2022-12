100 nägu ⟩ Ragne Pekarev: säravalt sassis

«Sassis», mille peaosaline ja stsenaariumi konsultant on Ragne Pekarev, tunnistati EFTA jagamisel Eesti parimaks lavastuslikuks telesarjaks ja Pekarev ise parimaks naissoost telenäitlejaks.

Sarja edu on samapalju tema kui lavastajate Andre Maimiku ja Rain Tolgi teene. Ragne Pekarev teeb ja oskab asju, mille peale mehed lihtsalt ei tule. Juba õppejõud Anu Lamp ütles Pekarevile lavaka ajal: «Teis on selline koomiline element sees. Ma kunagi tulen ja aplodeerin veel selle eest!»