100 nägu ⟩ Max Verstappen: tugevam võtabki oma

Kõik 17 miljonit hollandlast ja ka miljonid fännid üle maailma armastavad Verstappenit, kuid seal, kus on pooldajaid, leidub ka tulihingelisi vastaseid. Paljudele ei lähe korda, et Verstappen on Red Bullist loonud oma erameeskonna ning ei kohtle tiimikaaslast võrdse partnerina. Kuid just see näitabki, et tegemist on tippsõitjaga. Kas Michael Schumacher ja Lewis Hamilton olid lihtsad meeskonnakaaslased? Kindlasti mitte. Ja ei tohigi olla.