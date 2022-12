100 NÄGU ⟩ Taavi Veskimägi: energiakriisi piksevarras

Piisas aga riskist, et idanaaber võib meid enda elektrisüsteemist varem välja lõigata, kui juba sai Veskimägi vastu pead ja jalgu, et investeeringutega, sh Läti liinide tugevdamise ja rekonstrueerimisega varem pihta ei hakatud.

Kui elektritarbija Nord Poolile börsihindu vaatamas käib, on eelnev mõistagi ununenud. Kõlab vaid hüüatus, et kes see rumaluke küll Läti poole neid ühendusi ehitab, Soomes on ju elekter palju odavam. Kes? Kes? Ikka Veskimägi.