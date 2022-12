100 nägu ⟩ Anett Kontaveit: Eesti tennise lipulaev

Eelmise aasta viimastel kuudel saavutatud edu erinevatel turniiridel tõstsid Kontaveidi maailma edetabelis uutesse kõrgustesse. Ta sai kogu aasta nautida tõelise superstaari staatust ning sellega kaasneb mõistagi tähesära.

Ilmselt ei leia enam eestlast, kes poleks avastanud meediaväljaannete esilehelt Kontaveidi mängudest otseblogi ning sellele klikanud. Vaadates Eesti esireketi kohtumiste jälgitavust, siis ei olene see enam isegi väga sellest, mis kell need mängud toimuvad. Kui Kontaveit ikkagi maailma tippudega silmitsi seisab, soovivad eestlased sellest osa saada ja omadele pöialt hoida.

Samas on Kontaveit täiesti omamoodi sporditäht. Kui eestlanna parasjagu turniiridel ei osale ja kodustega aega veedab, siis võib sotsiaalmeedia vahendusel näha tema teist poolt. Ta soovib võimalikult palju lähedastega olla ning talle meeldib isegi näpud mullaseks teha. Nimelt on jõululaupäeval 27. sünnipäeva tähistav Kontaveit tõeline hobiaednik, kellele tänavu kingiti isegi omanimeline roos.

Kuna Kontaveit on jõudnud oma sportlaskarjääri parimasse ikka, siis pole kahtlustki, et ta on veel aastaid tõeline klikistaar. Menukalt tenniseässalt soovitakse tõusmist üha kõrgemale ja kõrgemale.