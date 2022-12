100 nägu ⟩ Taavi Madiberk: ehitab uut maailma

Ega prae 35-aastasel ettevõtjal teist valikut polnudki, sest aasta alguses sai Skeleton jaanuarikuises investeerimisringis 37,6 miljonit eurot superkondensaatorite tootmismahtude suurendamiseks Saksamaal, et täita klienditellimusi. Eestlase tegemised jäid silma Euroopa tööstushiiule Siemens ja suvel anti teada, et koostöös ja Saksamaa riigi rahade abil rajatakse 220 miljoni euroga Leipzigi linna akutehas.

See pani korraks Eesti kihama, sest teatest selgus, et Dresdeni tehases jätkub arendustegevus, kuid varem oli arendatud ju Eestis? Kas kolib siis Skeleton nüüd üldse kogu täiega Saksamaale ära? Madiberk kinnitas seejärel Eesti meedias, et nii see ei ole. Eestiski palgatakse lähiaaastatel juurde sadakond inimest. Saksamaale koliti tehased 2018. aastal – ju pakuti seal superkondensaatorite tootjatele soodsamaid tingimusi. Selle tõttu pandi kinni Viimsis asunud tootmine, kuid Madiberk lubas jätta arenduse Eestisse.