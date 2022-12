100 nägu ⟩ Eliud Kipchoge: nihutab inimvõimete piire

Keenia jooksutäht Eliud Kipchoge püüdleb endiselt ilmvõimatuna näiva piiri suunas. Ta on maailmas ainus pikamaajooksja, kes võtnud endale eesmärgiks alistada võistlustingimustes kahe tunni piiri. Ilmselt on ta ka ainus, kes selleks reaalselt suuteline.

Kolm suve tagasi suutis ju 38-aastane jooksuäss läbida maratoni alla kahe tunniga. Selleks, et joosta välja aeg 1:59.40, kasutati aga liiga palju erinevaid lahendusi, mistõttu ei kvalifitseerunud see tulemus maailmarekordiks. Tänavu näitas Kipchoge, et kahe tunni piiri alistamine ametlikult lubatud moel pole ikkagi võimatu.

Septembris toimunud Berliini maratonil jäi teda imelisest tulemusest lahutama vaid 69 sekundit. Just 2:01.09 tähistavad praegust maailmarekordit ning spordimaailmas ei leidu ühtegi konkurenti, kes suudaks isegi talle ligilähedale jõuda. Seejuures teeb Kipchoge teadlastega väga palju koostööd, et vaatamata kõrgele sportlaseale veel piire nihutada. Ei, jutt ei käi dopingust!

Nimelt on teadlased täpselt arvestanud, kuidas tuleks jõuvarusid maratonijooksu vältel kasutada ning milliseid treeningmeetodeid enne võistlusi järgida. Nõnda ennustatakse, et Kipchoge peaks olema järgmise aasta aprillis taas võimeline uueks katseks inimvõimete piiri nihutada. Kas järgmisel aastal saab Kipchogest rääkida kui inimesest, kes alistas unelmate piiri, näitab juba aeg. Üks on selge, et 38-aastane Kipchoge enne oma karjääri kindlasti ei lõpeta.