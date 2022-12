100 nägu ⟩ Tõnis Siigur ja Matthias Diether: Eesti esimesed Michelini tärni kokad

«See on elutöö,» sõnas NOA Chef’s Halli peakokk Tõnis Siigur kokanduse ihaldatuimate aumärkide jagamistseremoonial. Ühel poisipõlvefotol seisab ta pliidi ees taburetil, et ulataks pottide-pannideni. Tundub, et kokandus oli tema vältimatu tee. Vaikse järjekindlusega rühkis ta pea 30 aastat Michelini tähtede poole, käies ka tärnikokkade köökides hea toidu saladusi otsimas.

Tõnis Siigur. Foto: Mihkel Maripuu

Lähikondsed kinnitavad, et Siigur on kõige pühendunum inimene, keda nad kokanduses näinud. Ta ei tunne tundi, päeva, kuupäeva. Ta pole elus teinud ühtegi puhkusereisi, ikka töö omi, paberiplokk toidualasteks märkmeteks käes. Tema kokakäekiri on puhas: töökoht, suhtumine, toidud, maitsed, kokandustehnika. Ta valdab täiuslikult vana Euroopa kööki, kuid põimib sinna meelsasti uut, olgu või Aasia mõju.

180 Degreesi peakokk, sakslane Matthias Diether on rahvusvaheline mees, kes otsis pärast Saksamaa kärarikast suurlinnaelu Pädaste mõisast maaeluidülli ja jõudis Muhu peakokatöölt ikkagi Tallinna. Talle on oluline, et sai oma kolmanda Michelini tärni just Eestis: «Mu unistus täitus.» Esimesed kaks tärni teenis ta Saksamaal.

Matthias Diether. FOTO: Foto: Madis Veltman

Temagi kasvas köögis ja heldimusega meenutab ta ema kartulisalatit. Mehe kokakäekiri on seevastu peen ja pisidetailideni läbi mõeldud: külluslikud maitsed, parimad toiduained, ootamatud maitsekooslused ja tehniliselt keerukad road.