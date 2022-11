Gruusia poliitik: minu riiki juhib Venemaal rikastunud oligarh

«Meie saatus otsustatakse praegu Ukrainas,» ütleb ta. «Peame valima, kas oleme hea või kurja poolel. Venemaa kulutab tohutult vahendeid ka hübriidsõjaks. Kõik komponendid on sellega seotud. Solidaarsus ja ühtsus peaksid tulema Euroopast. Õnneks oleme näinud, et transatlantiline koostöö on lõpuks olemas ja see on kestev. See on suunatud Venemaa vastu,» on teenekas Gruusia poliitik lootusrikas.