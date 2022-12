100 nägu ⟩ Johnny Depp: MeToo liikumise ellujääja

Johnny Depp on filmimaailmas suur nimi. «Elm Streeti painaja» 1980ndatel. 1990. aastad tõid suure publikumenu: koostöö Tim Burtoniga, «Ratastel Las Vegasesse» ja kõik muu, mis tegi Johnny Deppist Johnny Deppi. Nullindate «Kariibi mere piraatide» seeria kinnistas Jack Sparrow tegelaskuju, kellele Depp oma iseloomu lõi.

Uue sajandi teine kümnend aga oli Hollywoodi muutumise ajastu. MeToo liikumine lõi pea maha nii mõnelgi lohel, aga verejanu kasvas. Selgus, et meessoost filmistaare on võimalik tühistada just selle eest, mille eest neid kunagi kummardati, s.t seksikuse ja karisma. Kuigi Johnny Depp jäi suuremast tühistamisest puutumata, siis tema tund oli alles tulekul.