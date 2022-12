100 nägu ⟩ Volodõmõr Zelenskõi: uue aja kangelane

Ta oleks võinud võtta oma perekonna ja sõita riigist minema nii, nagu seda tegi Afghanistani president Ashraf Ghani. Too põgenes kopteriga nii, et raha pudenes uste vahelt, nüüd on ta aga Araabia Ühendemiraatides maapaos ja esineb sealt kui president. Küllap oleks ka Zelenskõi eest hoolitsetud – villa kuskil tsivilisatsioonis ning võimalused pidada kõnesid kuskilt, kus pommid pähe ei kuku.

Sõja alguse esimestel tundidel isegi arvati, et Zelenskõi on riigist lahkunud. Aga see polnud tema stiil. «President on siin. Me oleme kõik siin, meie sõdurid on siin, meie rahvas on siin. Me oleme kõik kohal, et kaitsta oma iseseisvust ja oma riiki ning me jätkame seda. Elagu Ukraina kaitsjad! Elagu Ukraina!» kõlas üks tema paljudest videopöördumistest.

Sellest ajast peale on president kandnud oliivirohelisi rõivaid, et toetada oma vägesid. Raske on kujutada kedagi teist tema asemel. Õhtuti oma inimestele julgust sisendamas ning päeval ajakirjanike ja poliitikutega kohtudes.

Üleöö tuli talle kasuks tema näitlejameisterlikkus ja visuaalmeedia valdamine. President ei suhtle pressiteadete kaudu, vaid otse oma inimestega. Ta on teinud videopöördumisi erinevates keeltes kõikidele lääneriikide parlamentidele, võttes arvesse kohalikke olusid. Igal pool on ta saanud suure ovatsiooni osaliseks.

Kui selgus, et Venemaal ei õnnestunud esimese hooga Ukrainat maa pealt pühkida, algas kõrgetasemeline sõjaturism Kiievisse, kus erinevad poliitikud tegid pilte koos uue aja kangelasega. Zelenskõi on olnud järeleandmatu, ta on palunud abi ja seda ka saanud – nii relvastust kui muud vajalikku. Aga sellest ei piisa.

Ta on pidanud läbi lillede kõnesid läänele nende kohustusi meelde tuletades, kui ka üsna otseselt ähvardanud, et tegutsemata jätmisel on tagajärjed. Venemaa sõjamasin möirgab Ukrainas edasi ja lõppu pole sel sõjal näha.