Keskerakonna esinumber Kagu-Eestis on Erki Savisaar

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et keskkonnaküsimustele pööratakse globaalselt järjest rohkem tähelepanu ja ka Eestis tuleb seista keskkonda väärtustavate põhimõtete eest.

«Erki Savisaar on juhtinud riigikogu keskkonnakomisjoni ja Balti Assamblee keskkonnakomisjoni ning töötanud Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjonis. Saadud kogemustele tuginedes on Erki Savisaarel teadmisi, kuidas majandada metsa targalt, kaitsta viljakat põllumaad ja tagada puhta vee olemasolu. Samuti läheb Erki Savisaarele korda Eesti piirkondade tasakaalustatud areng ja kindlasti tuleb veelgi jõulisemalt panustada Kagu-Eesti tegevuskavasse,» lausus Ratas.

Savisaare sõnul ei tohi ülemaailmse rohepöörde juures ära unustada inimeste toimetulekut ja arvestada tuleb riiklike eripäradega. «Rohepööre ei ole ideeliselt uus algatus, mille tulemisel hakkame Eestis tegema hoopis teisi asju ja sootuks teistmoodi kui seni. Pööre seisneb selles, et tempot tuleb tõsta ning saavutada täielik energeetiline sõltumatus võimalikult kiiresti. Selles on oluline roll nii meie põlevkivil kui ka metsal.»

Savisaar on seisukohal, et Kagu-Eesti looduskaunist maastikku ja suuri metsamassiive tuleks veelgi paremini ära kasutada nii turismi kui ka puidutööstuse seisukohalt.

«Puhas õhk ja vaikus läheb tänapäevases maailmas, kus inimesi on juba kaheksa miljardit, järjest rohkem hinda. Samuti annaks sporditurismile uue hoo Eesti esimese suusatunneli rajamine - on ju Kagu-Eesti talisportlaste hulgas hinnatud piirkond,» märkis Savisaar. «Veel seisan selle eest, et piirata toorpalgi väljavedu ja väärindada puitu Eestis. Niiviisi loome lisaväärtust ja saame inimestele kõrgemat palka maksta.»