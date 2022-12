100 nägu ⟩ Rishi Sunak: brittide uus-vana lootus

Koroonapiirangute ajal pidutsemise eest trahvitud Sunaki voorusi on korduvalt ülistatud tema võluva käitumise, terava mõistuse ja laialdase finantsteadlikkuse eest. India päritolule ja Põhja-Inglismaa kodukohale viidates kutsutakse teda Dalesi Maharajaks. Lähiaasta jooksul on Sunak saanud tuntuks paljude asjadega: ka Dishy Rishina tabloidide jaoks, kelle tuntus on tõusnud kiiremini kui vaktsiinitootjate aktsiad.