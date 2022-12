100 nägu ⟩ Boris Johnson ja Liz Truss: kahepealine kriisikuulutaja

Johnson oli sunnitud juulis pärast mitmeid skandaale tagasi astuma, Liz Truss aga pidas enne parteiliikmete mässu vastu vaid kuus nädalat. Trussi kalduvus asju kiirustada, et oma kasulikkust tõestada, sai talle mitmes mõttes saatuslikuks.

Boris Johnsoni vead tunduvad voorustena, kui neid tema mantipärijaga kõrvutada: tal puudus moraalne kompass, ta huvitus ainult eneseteostusest. Boris Johnson hoidus äärmustest, et laialdast toetust saavutada. See tegi temast kohutava juhi, kuid vaieldamatult vähemohtliku ideoloogi. Valitsusjuhid, kes rikuvad teadlikult seadust, ignoreerivad juriidilist nõu, eksitavad parlamenti ja valetavad rahvale, ei kuulu lääneriikide poliitika tippu. Halba poliitikat on võimalik tagasi pöörata, kuid poliitika enda terviklikkuse kahjustamine võib olla surmavalt haavav.