100 nägu ⟩ Mahsa Amini: lühikese elu pärandiks lõõmav revolutsioonileek

Aga just selle noore naise surm osutus Iraanis murdepunktiks. Loendamatud iraanlannad on kogenud sarnast võimude vägivalda ja survet nagu Mahsa Amini ning pääsenud ehk ainult tänu paremale õnnele. Üks noorelt kaotatud elu muutis ilmseks, et turvalisus pole nii kui nii selles riigis inimese enda kätes, nii et sama hästi võib riskida eluga, üritades kasvõi midagi muuta.

Kui traagilisest sädemest lahvatanud vastupanu keskmes on naiste õigused ühiskonnas, mis peab neid teise järgu kodanikeks, siis meelevalduste lai kandepind kinnitab, et autoritaarse võimu haare lämmatab palju enamaid.

Juba nädalate kaupa on Iraani tänavatel naised ja mehed, valdavalt noored, aga mitte ainult. Protestijaid toetavad tuntud näitlejad, lauljad, sportlased. Aga ka õpetajad ja tehasetöölised. Mitusada inimest on surma saanud, tuhanded vahistatud, võimud on määranud mitmele protestijale surmanuhtluse. Meeleavaldajate suhtlust omavahel ja ülejäänud maailmaga takistatakse tsensuuripiitsa ja internetipiirangute abil. Ometi ei vaibu vastupanu.

Tundub, et brutaalne vägivald on justkui hirmu minema pühkinud. Väljakutele kogunenud naised rebivad demonstratiivselt peast hidžaabi või lõikavad vastuhaku märgiks maha juuksed. Teismelised hiilivad tänaval kõndivate mullade selja taha, et ulja löögiga koksata neil peast traditsiooniline turban – hammas hamba, silm silma, peakate peakatte vastu.

Ükskõik kui palju Teheran ka väidaks, et meelavaldusi mahitab lääs, on selge, et sedavõrd raevust pulbitsema saab ühiskond lüüa vaid sisemisel survel – selle sama surve all, mida mullad kehtestavad.