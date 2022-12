100 nägu ⟩ Recep Tayyip Erdoğan: ebakindla jalgealusega lepitaja

Erdoğan on end oskuslikult mänginud neutraalse osapoole rolli, kus ta toetab ühelt poolt Ukrainat, kuid samal ajal pole ka Venemaa-vastane. Kaitsekoostööd teeb mõlemaga, kord kritiseerib Venemaad, kord läänt, ühelt poolt sulgeb Vene sõjalaevadele Mustale merele sissepääsu, kuid samal ajal ei kehtesta Venemaa vastu sanktsioone ja on Venemaa üks tähtsamaid majanduspartnereid. Erdoğan esitab end seetõttu rahu edendajana ning kuna kohtub regulaarselt nii lääne juhtide kui ka Putiniga, siis ka sillana lääne ja Venemaa vahel.

Samaaegselt on Erdoğani jalgealune kõikumas, sest Türgi majandus on hävingu äärel – ametlikult pea 90-protsendiline inflatsioon, mis osal hinnangutel võib olla isegi ligi 170 protsenti, ja vabalanguses liiri väärtus on miljonid türklased majanduslikult ruineerinud. Erdoğani rahanduspoliitiline vastus, milleks on intressimäärade madalal hoidmine, käib vastu kõigile majandusteooriatele ning pigem süvendab kriisi.