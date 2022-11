Valitsus andis nõusoleku alustada Tõdval ja Kloogal maavarauuringud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning keskkonnaministeerium on seisukohal, et geoloogilised uuringud nii Tõdva kui Klooga uuringuruumis on vajalikud, sest annavad riigile maavarade kvaliteedi ja koguste kohta olulist informatsiooni. Lisaks on oluline, et alad asuvad kavandatavaid ehitusobjekte arvestades soodsas asukohas.