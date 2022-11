Riigikogu lükkas tagasi vene keele kasutamist keelava eelnõu

Sotsiaaldemokraat Eduard Odinets nimetas eelnõu häbiväärseks absurdiks. «Oma sooviga Eestis elavatele vähemusrahvustele haiget teha ja neile koht kätte näidata on EKRE jõudnud absurditeatri tippu. Tegu on sooviga diskrimineerida ühte rahvuslikku gruppi ja ka kõiki neid inimesi, kelle esimene keel on vene keel,» ütles Odinets. «Eelnõu soov oli keelata rahvusringhäälingu venekeelsed kanalid ja Vene Teater ning tühistada venekeelne erameedia, kaasa arvatud venekeelne portaal Objektiiv. Mis järgmisena? Kas vene keeles välja antud raamatute põletamine?»

Odinetsi sõnul oli häbiväärne ainuüksi see, et Euroopa Liidu liikmesriigi parlamendis tuli arutada ühe keele väljalülitamist avalikust ruumis.

«Sotsiaaldemokraadid on vägagi selle poolt, et kõik Eesti elanikud oskaksid eesti keelt ja et ühiseks suhtluskeeleks oleks eesti keel. Aga kellegi emakeele keelamine on täiesti demotiveeriv ega tõsta huvi eesti keele õppimise vastu, vaid teeb keeleõppele karuteene,» tõdes Odinets.