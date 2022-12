100 nägu ⟩ Mikk Marran: sinisilmne metsavaht

Marran on teinud süstemaatiliselt tööd, et seljatada süüdistused, nagu ei jagaks ta metsandusest mitte midagi ja saaks 11 500-eurost kuupalka nii-öelda tooli laiaksistumise eest.

Marran on visatud n-ö külma vette ja aega on napilt. Jaanuaris tuleb tal teha otsus, millised uued lepingud sõlmida ettevõtjatega, kellele müüa aastas miljoneid tihumeetreid riigimetsa.

Summad on suured ja huvid on suured. Tulemus peab olema parim, ja Marran soovib, et Eesti rahva jaoks. See sõltub juba temast endast.