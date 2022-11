Valgevenelane oma riigist: Lukašenka võitis meie esimesed vabad valimised, mis jäidki viimaseks

Shyla tõi välja, et klassikalise diktaatorina ründas Lukašenka kõigepealt konstitutsioonikohut, parlamenti ja seejärel vaba meediat. Shyla juhib täheleapanu, et seda kõike on teinud Viktor Orbán Ungaris ning mida tehakse ka Poolas.

Valgevene ajakirjanik rõhutas, et konstitutsioonikohtu ründamine on esmane ja tähtsam võimu ülevõtmiseks. Küsimus ei ole tema sõnul selles, kas juhid on targad, tugevad või nõrgad, vaid ühiskonna kohus on luua demokraatia toimimiseks vajalikud institustioonid sellisena, et need eksisteeriksid ka tulevikus.