Moldova teadlane: Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud doominoefekt võimaldas Moldoval iseseisvuda

Dorina Rosca on Moldova teadlane ja publitsist, kes juhib Moldova Ameerika Ülikooli ärijuhtimise ja turunduse osakonda, ta on Prantsusmaa riikliku teadusuuringute keskuse sotsiaaldünaamika ja territoriaalse ümberkujundamise labori teadur ning Euroopa Arengu-uuringute Instituudi president. Tema uurimistöö keskendub Kesk- ja Kagu-Euroopa riikide majanduslikule, sotsiaalsele ja poliitilisele arengule.

Rääkides politoloog Florian Hartlebile 1989–1991 aastate pärandist, rõhutas Rosca tolleaegsete sündmuste rahumeelset loomust. Eriti tuleb tema sõnul seda tähele panna praeguses olukorras, kui Venemaa sõdib oma naaberriikides.

Kommunismi kokkuvarisemine viis 31 aastat tagasi ka majanduse kokkuvarisemiseni, see tekitas Rosca sõnul frustratsiooni kultuurieliidi seas. Aktiviseerunud kultuurieliit asus juhtima pöördelistel aegadel ühiskonda muutvaid protsesse, sest oli pidevalt suhtes võimuga. Tekkinud doominoefekti kaudu tekkis ka Moldoval võimalus iseseisvuda.

Rosca meelest oli 30 aasta tagune aeg hea demokraatiale, mis praeguseks on läbi saanud. Ka lääne heaoluühiskond on nüüd muutumas, mille üheks põhjuseks on lääne energiavarustuse probleemid Venemaa gaasi ja nafta kasutamisest loobumise tagajärjel.

Tema arvates peame olema valmis uute majandusmudelite tulekuks. Ka Moldova valitsus otsib Rosca sõnul üleminekuvõimalusi uutele energiatele.

Euroopa Liidu liikmekandidaadiks kutsumine on Moldovale väga oluline. Rosca mõistab, et see on siiski esialgu üsna sümboolne ning tõenäoliselt läheb liikmestaatuse saamiseni veel palju aega. Euroopa Liidu nõudlikud kriteeriumid aitavad Moldoval kehtestada uuenduslikke regulatsioone ning võidelda korruptsiooniga.