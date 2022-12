100 nägu ⟩ German Barinov: Pärnu poiss, kes võitleb Ukraina vabaduse eest

24. veebruaril algas Vene invasioon ja German võttis kohe ühendust oma Ukrainas elavate sugulastega. Suhtlemine nendega ja uudised rahumeelsetele linnadele suunatud raketirünnakutest viisid arusaamiseni, et tema koht on nüüd seal, Ukrainas. «Mul tekkis mingi lapselik solvumine: «Kuidas siis nii? 21. sajand! Mis kurat seal toimub?» Kui president Zelenskõi teatas välismaiste sõjaväelaste värbamisest Ukraina relvajõududesse, oli see minu jaoks juba signaal, et tuleb minna!»

German on Ukraina relvajõududes sisse elanud ja kavatseb lõpuni võidelda. Ukrainas õppis German sõjaväearstiks ja nüüd aitab ta rindejoonelt haavatuid ära tuua. «Viin haavatu eesliinilt välja, annan abi. Ma tunnen, et see on minu töö,» on Barinov kindel.