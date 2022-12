100 nägu ⟩ 2022: kriiside aasta

Kuigi elektri- ja gaasihinnad ehmatasid juba eelmise aasta lõpus, siis sellist jama ei osatud tänapäevases kaasaegses ühiskonnas oodata. Venemaa läks oma lähedasele naabrile kallale! Kogu täiega: tankikolonnid, raketipilved, hävitus- ja pommituslennukid ehk suur armee võttis meie vabariigi sünnipäeval ootamatult suuna Kiievile.

Tankide laadimine platvormvagunitele selle aasta veebruaris Venemaal Voronežis. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/Scanpix

See oli täielik šokk! Natsijutud ja fašistidest vabastamise põhjendused ei peaks meile tulema üllatusena, sest juba NSV Liidu aegadel käisid need solvangud pigem eestlaste pihta ehk vaenlasi kipuvad venemaalased nii märgistama. Kui varasem linnade ja külade hävitamine Süürias tundus meile kauge ja vähem tähtsana, siis Ukraina õudused puudutasid meid kõiki. Postimehe ajakirjanikud on kohapealt toonud otseinfot lugejatele, mis on need kaotused ja valu toonud meile väga lähedale.

Sõda Euroopas sundis nii Eestit kui ka lääneriike suhteid Venemaa ja venemaalastega ümber hindama. Ajupesuga tegelevad vene kanalid õnnestus lõppude lõpuks sulgeda ning kohalike venelaste Eestiga integreerimine omandas uue mõtte. Eestikeelne kool ja haridus ei tundugi enam kohalike venelaste diskrimineerimise ja ebaõiglase sunnina. Sõda näitas, et meie venekeelne kogukond ei ole üldsegi mitte üks tervik – sõda on jaganud inimesi leeridesse ja järgmised aastad näitavad, kas kiired muutused integratsioonipoliitikas kannavad vilja. Kindel on aga see, et postsovetlik etapp eesti ühiskonna lõimumisprotsessis on lõppenud.

Slava Ukraini ja Postimehe ühiskampaania «Kangelased lumes» raames anti Donetski oblastis Ukraina sõduritele üle talvevormide komplektid. Foto: Erik Prozes