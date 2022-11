GALERII ⟩ EKRE läheb valimistele loosungiga «Päästame Eesti!»

EKRE esimees Martin Helme andis volikogule ülevaate poliitilisest olukorrast, nentides, et Eesti on jõudnud praeguse valitsuse juhtimisel väga kriitilisse seisu. «Me kõik näeme, kuidas Kaja Kallase valitsus meid oma kindla käega vaesusesse tüürib. Eestis on Euroopa kõrgeim inflatsioon, mis tähendab, et Eesti inimesed vaesuvad Euroopa kiireimas tempos. Valitsus ei paku olukorrale mingit leevendust. Ettevõtted sulgevad uksi, inimesed külmetavad kodus ja tööl. Rahva koorimine elektribörsil jätkub,» ütles Helme.