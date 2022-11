Korruptsiooni vastu võitlejad soovitasid katuserahadest loobumist juba augustis

Evestus märkis, et Korruptsioonivaba Eesti saatis erakondadele ettepanekud seoses läheneva valimisperioodiga juba augusti lõpus. Poliitikutel soovitati ühe olulise tegevusena loobuda katuserahade meetme kohaldamisest.

«Vabakonna toetamine on Eesti riigis vajalik kõikides eluvaldkondades alates haridusest ja päästest kuni demokraatia edendamiseni. Oluline on seejuures aga, kuidas kodanikuühiskonda toetatakse – kas see toimub läbipaistvalt ja kõikidele arusaadavatel tingimustel või isikute suva või varjatud huvi järgi,» rääkis Evestus.