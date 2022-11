JÄRELVAADATAV ⟩ Riigikogu sai ülevaate valitsuse Euroopa Liidu poliitikast

Kallas puudutas oma kõnes ka energia valdkonda kui osa julgeolekust ning kliimamuutustega tegelemist. Ent enamik meie muresid on tema sõnul praegu paratamatult seotud sõjaga. «Ma kinnitan nii teile kui ka kogu Eesti rahvale, et me oleme ka edaspidi head liitlased oma partneritele ja me ei unusta ka oma inimesi. Me saame koos nendest rasketest aegadest üle. Me oleme oma mõtetes ja tegudes toeks Ukrainale ja Ukraina rahvale,» sõnas Kallas ja rõhutas, et kui Euroopa on tugev, on tugev ka Eesti.