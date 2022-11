Karmen Joller liitus Reformierakonnaga ja kandideerib riigikogusse

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul on Karmen Joller erakonna ridadesse oodatud ja vajalik täiendus. «Koroonakriisi ajal nägime, kui vajalik on, et meie suurepärased arstid osaleksid lisaks igapäevatööle ka avalikus debatis. Karmen Joller oli üks neid, kelle väljaütlemised teaduspõhise meditsiini toetuseks aitasid kindlasti päästa Eesti inimeste elusid ja tervist.»