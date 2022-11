Opositsiooni jäänud Odinets: Kohtla-Järvel on sündinud korruptsioonikoalitsioon

«See, mis on täna volikogus sündinud, ei anna muud arvata, kui et Eesti Reformierakond, valimisliit Restart Kohtla-Järve ja valimisliit Progress on kokku leppinud võimu jagamises Kohtla-Järve linnas. Äärmiselt kurb, et võimu nimel võidakse sõlmida lepet ükskõik kellega, peaasi et saab ihaldatud ametikohti. Ja kõike seda uue hingamise ja läbipaistvama valitsemise sildi all,» kommenteeris sotside ja Keskerakonna ühiskandidaat Odinets pärast Kohtla-Järve linnavolikogu erakorralist istungit.