Erakondade reitingud: Reformierakonna edu EKRE ees kasvab

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,5 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 24,4 protsenti ja Keskerakonda 16,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus on püsinud alates oktoobri lõpust praktiliselt samal tasemel. Samal ajal on olnud languses teisel kohal oleva EKRE toetus. Rahvuskonservatiivide toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning viimase kuue nädalaga on see langenud 3,1 protsendipunkti. Kui oktoobri alguses oli Reformierakonna ja EKRE vahe 3,7 protsendipunkti, siis praeguseks on see kasvanud 9,1 protsendipunktini. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 3,4 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 9,1 protsendiga, Isamaa 7,7 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kuue protsendiga. Sotside toetus on viimastel kuudel püsinud pigem languses ning praegusest madalam oli see viimati käesoleva aasta aprillis.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,2 protsenti ja opositsioonierakondi 41 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on näha, kuidas Keskerakonna toetus kosub ja EKRE oma kahaneb. «Samas on Reformierakond hoidnud positsiooni ning kui septembri lõpus tundus hetkeks, et Reformierakond ja EKRE võrdustavad oma toetused, siis praeguseks on kahe suurima erakonna vahemaa taaskord kasvanud,» ütles Mölder.