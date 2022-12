Riigieelarve erikomisjon tuleb Läänemetsa rahajagamise pärast erakorraliselt kokku

2023. aasta riigieelarves on siseministeeriumi investeeringute mahtu vähendatud 11 miljoni euro võrra, millest on jagatud raha kultuurile, omavalitsustele, haridusele jne.

«Tegemist on läbipaistmatu jaotusega, kuna nimekirja on koostanud minister, lähtudes oma erakonnakaaslaste huvist. Olukorras, kus siseturvalisuse tarbeks küsitakse lisavahendeid valitsuse reservist, on vastutustundetu teha ministeeriumi eelarvest enda erakonnale valimiskampaaniat,» leiab Mölder.