Kuigi valitsusringkondades on Läänemetsa investeeringud pahameelt tekitanud, siis siseminister ise ütles, et asjaosalised ministrid – nii praegune kui ka endine rahandusminister, samuti mitu Isamaa ministrit – on plaanist kogu aeg teadnud. Kui koalitsioonipartneritel oleks mure olnud, siis nad oleksid seda varem öelnud, usub Läänemets. «Pole ühtegi eitavat vastust tulnud ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks see peaks praegu tulema,» lisas ta.