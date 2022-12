Euroopa õiguse ekspert: Eesti rikub kasusaajate andmeid avalikustades seadust

Pangaautomaat. Foto on illustratiivne.

Rahandusministeerium teatas möödunud nädalal, et Eesti jätkab tegelike kasusaajate andmete avalikustamist, nii nagu see on seni rahapesu tõkestamise seaduse põhjal käinud. Euroopa Kohtu direktiivi, mis soovitab liikmesriikidel kasusaajate andmed avalikust ruumist eemaldada, Eesti esialgu ei kohalda ning seaduse muutmisega praegu ei kiirusta.