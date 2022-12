Yana Toom Doždi keelamise kohta: Venemaa-hirmust harrastavad Balti võimud omamoodi putinismi

«Vene telekanali Dožd litsentsi tühistamine on just see, mille eest mõistlikud inimesed on sõja algusest saadik hoiatanud: Venemaa-hirmust harrastavad Balti võimud omamoodi putinismi,» kirjutas Toom sotsiaalmeedias. «Teile ei piisa sellest, et Korosteljov vallandati, vajate demonstratiivset kahvlit, et iga vene dissident teaks oma kohta ja sisse ei murraks. Ja keda oled sina sellega aidanud? Välismaa agente ehk?» lisas ta.