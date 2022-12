Erakondade reitingud: sotsid vähendasid vahet Isamaaga

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitlusel viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,6 protsenti, EKRE-t 24 protsenti ja Keskerakonda 16,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kolme kõige populaarsema erakonna toetusprotsendid nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 9,6 protsendiga, Isamaa 6,8 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,7 protsendiga. Kui nädal tagasi oli Isamaa ja SDE vahe 1,7 protsendipunkti, siis käesolevale nädalal on see 0,1 protsenti ehk kahe erakonna toetus on praktiliselt võrdsel tasemel.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,1 protsenti ja opositsioonierakondi 40,7 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul ei ole Reformierakonna ja Keskerakonna toetus võrreldes eelmise nädalaga kasvanud. «Oravate toetus on viimastel nädalatel püsinud pigem stabiilne, samas Keskerakonna puhul näeme esimest korda üle mitme nädala, et nende toetus pole liikunud selgelt ülespoole. Keskerakonna toetuse kasvu pidurdumine on tingitud sellest, et viimasel nädalal pole nad eesti valijate hulgas toetust juurde võitnud,» rääkis Mölder.

Teisel kohal oleva EKRE toetus on jätkuvalt langustrendis ning jõudnud käesolevaks nädalaks 24 protsendi tasemele. «Kusjuures kui eelmistel nädalatel oli nende toetuse langus tingitud eestlastest valijate poolehoiu muutumisest, siis nüüd näeme, et hetkeks väga kõrgeks kasvanud toetus vene valijate hulgas on näitamas taandumise märke,» ütles Mölder, lisades, et viimasel paaril nädalal on nähtavasti kasvanud Eesti 200 toetus ning Isamaa ja sotside toetus on ühtlustunud.

Kui riigikogu valimised toimuksid praegu, saaks selliste toetusprotsentidega Reformierakond 37 kohta, EKRE 26 kohta, Keskerakond 17 kohta, Eesti 200 üheksa kohta ning sotsid ja Isamaa mõlemad kuus kohta.