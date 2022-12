Tõnis Lukas põrmustas kultuuriminister Hartmani keeleseaduse kriitika

W ei ole seadusevastane

Hartmani sõnul on ka domeeninimede muutmine läbimõtlemata – tema näitel on Võru instituudi domeenis kasutatud W tähte. «Meil on piirkondlike keelte kohta ka keeleseaduses konkreetne säte, et nende õigused on tagatud. Ja võru keeles on w-täht olemas,» ohkas Lukas ja kinnitas, et instituut saab kasutada w-d, see on lubatud ega ole seadusevastane.

«Kui me räägime domeenidest, siis sätte rõhk on sellel, et riigi ning riigiasutuste domeeninimetused on eesti keeles, sellest võivad ka tuletatud olla,» selgitas Lukas. Näiteks ei saa olla päästeameti domeeninimi rescue.ee. «Välissuhtluseks saab muidugi kasutada ka teistsuguseid aadresse,» lisas Lukas.

Lukas lükkas ümber ka Hartmani väite, et kõik rahvusvaheliste spordiürituste reklaamid peavad olema eesti keeles. «Ka praegu on see seaduses reguleeritud, et avalikel üritustel, eriti rahvusvahelisel üritusel korraldaja reguleerib keelekasutuse. Loomulikult ei pea tõlkima kõiki välisfirmade nimetusi, kaasaarvatud Nike' ja Adidase hüüdlauseid,» ohkas Lukas.

Lukase sõnul sai sellest kõigest aru ka Hartman ning lepiti kokku, et lähipäevadel arutatakse teemat edasi. «SDE fraktsiooni liikmed kinnitasid, et nende jaoks on eesti keele rolli tugevdamine praeguses teiste keelte pealetungis südameasi ja oluline. Riik peab oma kohustust täitma ja usun, et keeleseadusega liigume edasi,» märkis Lukas.