Riigikogu võttis peretoetuse eelnõu vastu

Indrek Saar (SDE) rääkis riigikogus, et enne teist lugemist õnnestus seda eelnõu paremaks saada. «Kindlasti sisaldab jaanuaris sisalduv seadus mitmeid häid asju,» lausus Saar. «Üle nelja korra tõuseb üksikvanema toetus. Ja väga oluline on see, et need puuetega lapsed, kes ei õpi ja on vanemad kui 16, saavad lapsetoetust kuni 19. eluaastani,» lausus Saar.