JÕULURAHU TOOMPEAL ⟩ Riigikogu oli eelarve asjus üksmeelne, sest kõik said midagi

Kauaaegne riigikogu liige, keskerakondlane Jaak Aab rääkis, et tegelikult sisaldab eelarve asju, mis eelarvega samal päeval kolmandal lugemisel vastu võeti ja millel oli olemas ka opositsiooni toetus.

«Pere- ja lastetoetuste puhul ju vastasseisu opositsiooni ja koalitsiooni vahel ei olnudki, seal võib küll detailide kallal norida, aga põhimõtteliselt on vaja neid toetusi tõsta. Kas seda tehti ideaalsel kujul, on omaette ooper. Sotsiaalhoolekandele oli samuti lisaraha vaja, kuidas ta lõpuks realiseerub, me ei tea, aga see on samm õiges suunas, nii et me toetasime seda.»

Üksmeelt on olnud varemgi

Aab selgitas, et kuna nii peretoetused kui hoolekande rahastamise suurendamine on sees eelarves, toetasid nad ka eelarve vastuvõtmist. Tema sõnul on seesugust üksmeelt riigieelarve suhtes olnud varemgi, pole sugugi nii, et opositsioon on alati vastu.

Riigieelarve vastu hääletanud parempoolne Siim Kiisler sõnas, et valimisaasta eelarve vastuvõtmisel on tavaliselt nähtud siiski obstruktsiooni, ööistungeid ja seda, et opositsioon püüab end igati pildile tuua.

«Seekord oli pilt tõesti hoopis teistsugune. Opositsioonierakonnad olid täiesti taltsad ja läksid kõigega kaasa. Sõnades küll võeti natuke poose, aga tegelikult mingit sisulist võitlust ei olnud.» Ta lisas, et põhjuseks oli ilmselt asjaolu, et valitsusliit tegi seda, mida seni Eestis tehtud ei ole, ehk jagas raha igale poole.

Kiisler märkis, et kui võlgu elamise arvelt raha igale poole laiali loopida, on populistlikel erakondadel raske sellele midagi lisada ning Keskerakonnal ja EKRE-l polnud vajadust võitlusvälja tekitada. «Igale poole, kuhu nad ütlesid, et peaks raha andma, sinna ka valati. Ja tegelikult nosisid kõigi viie erakonna liikmed tänulikult neile visatud 40 miljonit ja ei küsinud, miks.»