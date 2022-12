FOTOD ⟩ Jüri Ratas praegusest valitsusest: see piin võiks lõppeda

Ratase sõnul on Eesti üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus ei rakendada toidukaupadele käibemaksu soodusmäära ja koalitsioon on Keskerakonna vastavasisulised inflatsiooni ohjeldamiseks mõeldud eelnõud tagasi lükanud.

Ratase sõnul näitavad viimase aja sündmused selgelt, et valitsuse tähelepanu on koondunud sisemiste erimeelsuste lahendamisele ja inimeste toimetuleku eest seismine on jäänud tagaplaanile.

«Uppuja päästmine tundub olevatki praegu uppuja enda teha. Valitsusel on muid tegemisi. Ettevõtlusminister on konfliktis ettevõtjatega ja leiab, et ega elektrihind ettevõtlust mõjutagi. Siseminister soovis lasteaedasid ehitada ja Isamaa erakond toetab enesega seotud mittetulundusühinguid. LNG laeva ja sadamaga on ikka segadus ja omavahel tuleb raadiokutsungeid vahetada, et peaminister ja ministrid teineteist tabaksid. Seejuures väidab peaminister, et tal ei olnud valitsuse katuserahadest teada, endine Reformierakonna rahandusminister aga ütleb, et rahajagamise soov ei saanud kellelegi tulla üllatusena. Mulle tundub, et see piin võiks lõppeda. Valitsus on lakanud töötamast ja on valimiste režiimil,» sõnas Ratas.

Ratas märkis, et peaminister Kaja Kallas on pööranud elavat tähelepanu nii tema kui ka teiste poliitikute eraelule.

«Samuti on peaminister korduvalt parlamendi suures saalis avaldanud muret, et juba valitud riigikogu esimeest ei saa välja vahetada. Olen lohutanud, et saab küll – juba viiendal märtsil. Aga siis on võimalus välja vahetada ka peaminister. Vaatamata lähedal olevatele valimistele, eeldaks valitsuselt siiski tegevust, mis ei tundu täieliku tsirkuse või kreisiraadiona, sest tegelikult on ju asjad naljast kaugel,» lausus Ratas.

Keskerakonna esimees lisas, et vastukaaluks Reformierakonna jõukamaid soosivale maksuplaanile jätab Keskerakonna euroopalik astmelise tulumaksu kava tänasest rohkem raha kätte kõigile neile, kes teenivad alla 4000 euro.