Riigikogu kiitis heaks eestikeelsele haridusele ülemineku

Esimesel hääletuse katsel läks aga midagi nihu. Tuli katkestada.

Teisel hääletusel selgus, et riigikogu saadikutest olid poolt 62 riigkogu liiget, vastu oli 16.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) märkis, et on rõõmustav, et seaduse tasandil on eestikeelsele õppele üleminek heaks kiidetud.«Tänan kõiki, kes panustasid! Hea meel on, et erinevad osapooled on jõudnud ühisele arusaamale, et eestikeelsele õppele üleminek tuleb kiirelt teoks teha. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine täielikult eestikeelsele õppe- ja kasvatustööle on olnud praeguse valitsuskoalitsiooni esmane eesmärk ning on just laste ja noorte endi tuleviku huvides,» lausus Lukas.

«Tahame ju, et kõik Eesti lapsed, olenemata emakeelest, saaksid võimaluse omandada kvaliteetse eestikeelse hariduse. See tagab ühiskonna eestikeelsuse ja seega ka ühtse inforuumi, mille vajalikkus Venemaa imperialistlike huvide mõistmiseks ja neile vastu astumiseks on ilmne. Kindlasti pakub haridus- ja teadusministeerium mitmekülgset tuge kõigile omavalitsustele, koolidele ja lasteaedadele, et kindlustada ülemineku sujuv korraldus,» lubab minister Lukas.

Reformierakonna liige Signe Kivi ütles, et haridus on Eesti tuleviku võti ja me teame, et siin on käärid eesti ja vene keeles hariduse omandanud õpilaste tulemustes. «Me teame ka, et eesti ja vene õppekeelega inimesed elavad üha enam eri piirkondades ja mitte-eestimeelses infoväljas,» sõnas Kivi.