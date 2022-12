Tõnis Lukas: täna on iga isamaalase südames suur pidupäev

Riigikogu kiitis täna heaks 62 saadiku häälega ülemineku eestikeelsele haridusele, vaid Keskerakonna liikmed olid selle vastu. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles Postimehele, et tööd on veel hulganisti ees, kuid täna on iga isamaalase südames suur pidupäev.