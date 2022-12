100 NÄGU ⟩ Krisli Melesk: vaimset tervist väärtustav tipuvallutaja

Viimati, kui Melesk sel sügisel ligi seitsmetuhandeselt Ama Dablamilt naasis ja mitu nädalat hiljem riskantseks kujunenud käiku meenutas, tunnistas ta, et leiab mägedest midagi, milleta ei saa ükski inimene – sisemise rahu. Vaimne tervis ja rahulolu iseendaga on olulised, märkis esimese Eesti naisena sinimustvalge maailma katusele viinud Melesk.

Ta teab omast kogemusest hästi, mida tähendavad keskendumisraskused, impulsiivsus ja hüperaktiivsus. «Tavakeskkonnas, näiteks kuskil arvuti taga istudes, on mul hullult raske ennast fokusseerida ja mingeid asju teha, sest leian, et need kõik on superigavad. Mäel olles tunnen hoopis teist energiat, olen hoopis teine inimene,» rääkis ta.