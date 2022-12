Keskerakonna nimekirja Ida-Virumaal veavad Höövelson ja Toom

«Olen kindel, et keskerakond läheb riigikogu valimistel Ida-Virumaa ringkonnas välja tugevaima nimekirjaga,» lausus Höövelson erakonna pressiteenistuse vahendusel. «Meie kandidaadid on hästi kursis piirkonna omavalitsuste käekäiguga ja oskavad sisuliselt kaasa rääkida Ida-Virumaa arengut puudutavatel teemadel.»

«Tunnetan tugevat meeskonnavaimu ja tahet Ida-Virumaa heaks päriselt midagi ära teha. Ida-Virumaa on piltlikult öeldes ikkagi Eesti energiatagala. Võime rääkida rohepöördest, aga põlevkivist ei loobu me niipea, sest see tähendab inimestele töökohti. Need on meie inimesed, keda puudutavad suured muutused ei juhtu üleöö. Keskerakond seisab nende heaolu ja toimetuleku eest,» lausus Höövelson.