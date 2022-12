«Tahate naistele kõrgemat palka, tuleb osa naisi turult ära tuua.» Minister selgitab, mida silmas pidas

«Meeste järele on tööturul suurem nõudlus kui naiste järele, seetõttu on hind kõrgem. Mehed saavad toime palju laiema tööde spektriga kui naised, paljusid töid ei jaksa või ei taha naised üldse tehagi. Tahate naistele kõrgemat palka, tuleb osa naisi turult ära tuua, et alles jäänute hind kasvaks ja ongi lõhe läinud. Meil on aga üli kõrge naiste tööhõive, seega aidata saab vaid subsideerimine, nt riigipalgaliste kohtade palgatõus,» sedastas justiitsminister ühes Facebooki kommentaariumis.

Hiljem avas Danilson-Järg Postimehele tausta, täpsustades, et tema kommentaari mõte oli juhtida tähelepanu, et ka tööjõuturul toimivad üldised majanduse põhimõtted, sh nõudluse ja pakkumise seos hinnaga: «Palgad on kõrgemad nende ametite puhul, mille järele on nõudlus, kuid pakkumist on vähe,» täpsustas Danilson-Järg.