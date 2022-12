PEREVÄGIVALD LOKKAS ⟩ Jõulude ajal said lähedase rusikat tunda nii elukaaslased kui ka emad

Kaasiku sõnul on positiivne, et Eesti inimesed panevad üha enam enda ümber toimuvat tähele ning annavad politseile teada, kui on kahtlus, et keegi võib abi vajada. «Igaühe heaolu on oluline ja märkamine võib päästa kellegi elu. Lähisuhtevägivalla peatamisega tuleb aga tegeleda igapäevaselt, mitte ainult pühadel. Seega, kui naabrite juures või mujal on näha-kuulda, et kellegi elu või tervis on ohus, tuleb koheselt helistada hädaabinumbrile 112. Politseile on tähtis, et saaksime võimalikult vara sekkuda ja vägivalla peatada.»

Prefekt tõdes, et pühade perioodil – nii jaanipäeval, aastavahetusel kui ka jõuludel, lähisuhtevägivalla teadete arv kasvab. «Paraku nägime ka sel korral, et jõulude ajal vägivallatsetakse koduseinte vahel tavapärasest enam. Viimase nelja päevaga sai politsei 209 teadet lähisuhtevägivalla kohta. Seda on ka paarikümne teate võrra rohkem, kui jõulude paiku eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Peamiseks probleemiks on asjaolu, et inimesed tarbivad pühade perioodil rohkem alkoholi, mistõttu sõnajõu asemel võetakse kasutusele rusikad,» ütles Kaasik.

«Reageerime alati kõikidele lähisuhtevägivalla juhtumitele. Väljakutsel olles teeme selgeks kõik asjaolud ja hindame riske ehk vägivalla kordumise ja eskaleerumise tõenäosust. Kui juhtumiga on seotud lapsed, seame nende heaolu alati esikohale,» selgitas Põhja prefekt. «Lapsed vajavad alati abi, sõltumata sellest, kas nad olid otsesed kannatajad, nägid juhtunut pealt või viibisid eemal, näiteks teises toas. Jõulud peaksid rõõmu pakkuma kõige noorematele, ent kahjuks möödusid mitmetel lastel pühad hoopis hirmu, kannatuste ja pisarate saatel.»