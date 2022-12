Pentus-Rosimannus võttis Kadri Simsoni kabinetist liikme üle

Pentus-Rosimannuse sõnul on kabinetiülema puhul oluline tugev rahvusvaheline taust ning ta kaalus sellesse ametisse erinevatest liikmesriikidest pärit kogenud tegijaid. Tema valik langes aga Eestist pärit Annikky Lambile.

Lamp on viimased aastad tegelenud Simsoni kabinetis energeetikavaldkonna EL-väliste suhete strateegia kujundamise ning elluviimisega, ta on valmistanud ette Simsoni osalemisi rahvusvahelistel foorumitel, korraldanud Simsoni välissuhtlust ja rahvusvahelist kommunikatsiooni.

Pentus-Rosimannus põhjendas, et Lambil on kogemus Euroopa Komisjonis Euroopa semestri, eelarvepoliitika ja rahaliidu teemade ettevalmistamisel ja kommunikeerimisel ning samade teemadega on ta tegelenud ka rahandusministeeriumis. 2017. aastal oli Lamp Eesti Euroopa Liidu eesistumise kõneisik.