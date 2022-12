VIDEO ⟩ Odinets: sotsid ei riku koalitsiooni piire, hääletasime ju peretoetuste poolt

Riigikogu kogunes täna erakorralisele istungjärgule, et arutleda uuesti peretoetuste eelnõu üle, mille president neile tagasi saatis. Selge on see, et muutmata kujul eelnõud enam vastu ei võeta, kuid milliste muudatustega - selgub päeva teises pooles, kui riigikogu hakkab menetlema fraktsioonide muudatusettepanekuid.