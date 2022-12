Edgar Savisaar on üks Eesti (partei)poliitika korralduse põhiarhitekte. Selle mõju on hakanud vähenema alles viimastel aastatel, aga pole kadunud siiani. Näiteks seegi, et kui algas sõda Ukrainas, tekkisid Keskerakonnal kohe raskused, on vähemalt osaliselt Savisaare pärand.