Kodanikuliikumise Kõigi Eesti kaasasutaja Silver Tambur kandideerib sotside nimekirjas

Silver Tambur ütles, et jagab sotsiaaldemokraatidega samu väärtusi.

«Sotsiaaldemokraadid on olnud taasiseseisvunud Eesti kõige küpsem ja euroopalikum erakond – Lääne poole vaatav, sirge seljaga korruptsioonivaba erakond, mis on olnud ühiskonna liim ning aidanud luua õigusriiki austavat, enesekindlat, kaitstud ja hoolivat Eestit. Usun, et saan anda oma panuse kaasavama, edukama, kultuursema, harituma ja tulevikku vaatava Eesti heaks koos sotsiaaldemokraatidega,» sõnas Tambur.

Silver Tambur on sündinud ja üles kasvanud Pärnus, kus lõpetas Sütevaka humanitaargümnaasiumi, õppinud Tartu ülikoolis ajakirjandust ning Londoni ülikooli Birkbecki kolledžis politoloogiat. Ta on töötanud ajakirjanikuna ERRi, Delfi, Eesti Päevalehe ja Kuku Raadio juures. Alates 2014. aastast on ta teinud Eesti reportaaže Uus-Meremaa rahvusringhäälingule.

Pärast 13 aastat Ühendkuningriigis naases Silver 2014. aastal Eestisse ning on sellest ajast andnud oma panuse, et Eestist saaks sotsiaalselt sidusam ja avatum riik.

„Tänane Eesti ühiskond on lõhestunud ja see ei ole juhtunud üleöö. On väga palju inimesi, kes ei tunne, et neid väärtustataks piisavalt. Seisan sidusama Eesti eest, kus keegi ei tunneks end kõrvalejäetu või alavääristatuna ning kus kõigil on turvaline,” ütles Tambur.