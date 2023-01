VIDEO JA FOTOD ⟩ Isamaa astus valimistulle: keeleseaduse rikkuja maksku kuni 9600 eurot trahvi

«Isamaa eesmärk on tugevdada eesti keele staatust riigikeelena ning eesti keele positsiooni ja nähtavust-kuuldavust avalikus ruumis. Igaühel on õigus eestikeelsele haridusele ning suulisele ja kirjalikule asjaajamisele. Eesti keel peab olema meie ühiskonna teabe- ja suhtluskeel,» seisab erakonna plaanis.

«On sümboolne, et Isamaa tõstatab esimese teemana eesti keele ja selle kaitse plaani,» rõhutas Seeder. «See on kõige laiemas plaanis Eesti kultuuri püsimajäämise teema! See peab olema valdkond, mis peab olema erakondade ülene,» lisas ta.