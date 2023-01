Narva eelarvekomisjoni juht astub tagasi

Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov ütles BNS-ile, et taoline asjade käik tuli talle ootamatult ja halva üllatusena. «Minu jaoks on Tšertova usalduväärne inimene ning tema lahkumine tähendab suurt kaotust koalitsioonile,» rääkis Žavoronkov, kes püüdis enda sõnul Tšertovaga telefoni teel ühendust võtta, kuid ei saanud teda kätte ning sai teada, et Tšertova viibib haiguslehel. «Tegemist on inimesega, kes oskab lugeda eelarvet ja on kindla juhtimissstiiliga. Selliseid inimesi on vähe,» lisas Žavoronkov.